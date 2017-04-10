В течение недели в Украине произошло 2 тыс. 853 пожара

Всего с 3-го по 9-е апреля было зарегистрировано 3 тыс. 367 чрезвычайных событий, на которые отреагировали подразделения ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 34 человек.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 395 выездов, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 693 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 8 человек.

Как сообщал УНН 8 апреля, украинцы не пострадали в столкновении поезда с грузовиком в Польше.