В течение недели в Украине произошло 2 тыс. 853 пожара

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25691 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100806 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116244 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174953 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128154 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123748 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116487 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106421 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107465 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В течение недели в Украине произошло 2 тыс. 853 пожара

В течение недели в Украине произошло 2 тыс. 853 пожара

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. За прошедшую неделю сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидовали 2 тыс. 853 пожара, спасли 29 человек и предотвратили уничтожение огнем 642 зданий и 51 единиц техники. На пожарах погибло 30 человек, ориентировочные убытки составляют 5 млн 145 тыс. грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.

Всего с 3-го по 9-е апреля было зарегистрировано 3 тыс. 367 чрезвычайных событий, на которые отреагировали подразделения ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 34 человек.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 395 выездов, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 693 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 8 человек.

Как сообщал УНН 8 апреля, украинцы не пострадали в столкновении поезда с грузовиком в Польше.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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