Впродовж тижня в України сталися 2 тис. 853 пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За минулий тиждень співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідовали 2 тис. 853 пожежі, врятувавши 29 осіб та запобігши знищенню вогнем 642 будівель і 51 одиниць техніки. На пожежах загинуло 30 осіб, орієнтовні збитки становлять 5 млн. 145 тис. грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Загалом з 3-го по 9-те квітня було зареєстровано 3 тис. 367 надзвичайних подій, на які відреагували підрозділи ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 34 особи.
Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 395 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 693 вибухонебезпечних предмети часів минулих війн.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 8 осіб.
Як повідомляв УНН 8 квітня, українці не постраждали у зіткненні поїзда з вантажівкою у Польщі.