В течение суток произошло 20 боевых столкновений - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Грабовское, Поповка Сумской области и Старица, Гатище Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Леоновка, Костобобров Черниговской области; Старая Гута, Порохонь, Волфино, Мирополье, Пожня Сумской области и Уды, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Бологовка Харьковской области.

На Купьянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку Синьковки и Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись Надежда, Новоегоровка Луганской области и Торское, Северск, Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Спирное, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники стойко держат оборону и защищают нашу землю от оккупантов. Враг нанес авиационный удар у Клещеевки, Константиновки, Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Андреевка и Дружба Донецкой области. Противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 9 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Урожайного, Благодатного, Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Осокоровка, Республиканец, Берислав, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 276 670 человек, 4672 танков и сотен единиц другой военной техники.