Влиятельная фракция ЕП поддержит Украину в вопросе санкций против РФ

“Евродепутат также заверил в наличии широкой поддержки в ЕП суверенитета и территориальной целостности Украины и убежденности большинства евродепутатов в важности усиления санкционного давления на РФ”, — говорится в сообщении.

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Собеседники обсудили вопросы консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии, усиление взаимодействия в контексте противодействия гибридным угрозам РФ, прежде всего в контексте будущих избирательных периодов в Украине и Европейском Союзе. Лидер АЛДЕ заверил в активной вовлеченности его политической силы в процессы поддержки Украины на уровне Европейского Парламента.

Было достигнуто соглашение о необходимости усиления внимания Европейского Парламента в текущей ситуации в Азовском море в связи с активизацией Россией агрессивных действий, что несет дополнительные угрозы для региональной безопасности, наносит существенный вред торговым интересам Украины и государствам-членам ЕС, дестабилизирует социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в регионе украинского Приазовья.

Ранее Климкин в Брюсселе принял участие в конференции по кибервмешательству в выборы.

Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) — нынешняя либеральная центристская фракция Европарламента, которая имеет 75 мест в ЕП и 8 мест в ЕК. АЛДЕ — одна из трех старейших фракций, датой ее основания считается сентябрь 1952 года.