Впливова фракція ЄП підтримає Україну у питанні санкцій проти РФ

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі зустрівся з депутатом Європейського Парламенту (ЄП), Президентом Альянсу лібералів і демократів за Європу (АЛДЄ) Йоганнесом Ван Бааленом. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.