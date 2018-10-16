Впливова фракція ЄП підтримає Україну у питанні санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі зустрівся з депутатом Європейського Парламенту (ЄП), Президентом Альянсу лібералів і демократів за Європу (АЛДЄ) Йоганнесом Ван Бааленом. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
"Євродепутат також запевнив у наявності широкої підтримки в ЄП суверенітету і територіальної цілісності України та переконаності більшості євродепутатів у важливості посилення санкційного тиску на РФ", - йдеться у повідомленні.
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Співрозмовники обговорили питання консолідації підтримки України зі сторони ЄС у протидії російській агресії, посилення взаємодії у контексті протидії гібридним загрозам РФ, передусім у контексті майбутніх виборчих періодів в Україні та Європейському Союзі. Лідер АЛДЄ запевнив у активній залученості його політичної сили у процеси підтримки України на рівні Європейського Парламенту.
Було досягнуто згоди щодо необхідності посилення уваги Європейського Парламенту до поточної ситуації в Азовському морі у зв’язку з активізацією Росією агресивних дій, що несе додаткові загрози для регіональної безпеки, завдає суттєвої шкоди торговельним інтересам України та держав-членів ЄС, дестабілізує соціально-економічну та гуманітарну ситуацію у регіоні українського Приазов’я.
Раніше Клімкін у Брюсселі взяв участь у конференції щодо кібервтручання у вибори.
Альянс лібералів і демократів за Європу (АЛДЄ) — нинішня ліберальна центристська фракція Європарламенту, яка має 75 місць у ЄП і 8 місць у ЄК. АЛДЄ — одна з трьох найстаріших фракцій, датою її заснування вважається вересень 1952 року.