Єврокомісар: наступний саміт "Східного партнерства" може пройти в 2020 році

“Швидше за все, що він пройде в 2020 році. Але ми ще обговорюємо це”, — сказав Хан.

Голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні підкреслила, що в наступному році ЄС і “східні партнери” відзначатимуть десятиліття програми в Брюсселі. “Це була гарна можливість підтвердити нашу прихильність і підготуватися до десятирічної річниці в 2019 році, а також підвести підсумки реалізації “20 завдань до 2020 року”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі глав МЗС Східного партнерства наголосив на необхідності представлення конкретних ініціатив. Європейський союз має реагувати на амбіції партнерів.