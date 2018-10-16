Еврокомиссар: следующий саммит "Восточного партнерства" может пройти в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Следующий саммит Евросоюза и стран программы “Восточное партнерство” (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) может пройти в 2020 году. Об этом заявил в понедельник журналистам еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан по итогам встречи ЕС с главами МИД шести стран в Люксембурге, передает УНН.
“Вероятнее всего, что он пройдет в 2020 году. Но мы еще обсуждаем это”, — сказал Хан.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что в следующем году ЕС и “восточные партнеры” будут отмечать десятилетие программы в Брюсселе. “Это была хорошая возможность подтвердить нашу приверженность и подготовиться к десятилетней годовщине в 2019 году, а также подвести итоги реализации “20 задач к 2020 году”, — сказала она.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи глав МИД Восточного партнерства подчеркнул необходимость представления конкретных инициатив. Европейский союз должен реагировать на амбиции партнеров.