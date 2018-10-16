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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65162 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117108 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125093 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164929 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151854 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140020 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130239 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178268 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118286 просмотра

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Еврокомиссар: следующий саммит "Восточного партнерства" может пройти в 2020 году

Еврокомиссар: следующий саммит "Восточного партнерства" может пройти в 2020 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Следующий саммит Евросоюза и стран программы “Восточное партнерство” (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) может пройти в 2020 году. Об этом заявил в понедельник журналистам еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан по итогам встречи ЕС с главами МИД шести стран в Люксембурге, передает УНН.

“Вероятнее всего, что он пройдет в 2020 году. Но мы еще обсуждаем это”, — сказал Хан.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что в следующем году ЕС и “восточные партнеры” будут отмечать десятилетие программы в Брюсселе. “Это была хорошая возможность подтвердить нашу приверженность и подготовиться к десятилетней годовщине в 2019 году, а также подвести итоги реализации “20 задач к 2020 году”, — сказала она.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи глав МИД Восточного партнерства подчеркнул необходимость представления конкретных инициатив. Европейский союз должен реагировать на амбиции партнеров.

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