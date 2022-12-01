Влияние российских обстрелов может быть значительно более мощным, чем прогнозировал Нацбанк - Пышный
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) на следующей неделе на заседании Комитета по монетарной политике рассмотрит оценки влияния блекаутов на украинскую экономику. В январе опубликуют обновленные цифры макропрогноза с учетом этих факторов. Об этом сообщил новоназначенный глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes, информирует УНН.
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«В базовом сценарии макропрогноза мы учитывали риск, что вследствие активизации обстрелов могут быть недоступны до 40% генерирующих мощностей», – объяснил он.
Детали
По его словам, в НБУ предполагали, что доступ к энергоснабжению удастся достаточно быстро восстанавливать.
«Изменение ситуации после обстрелов 23 ноября было довольно драматичным. Учитывая риски дальнейших ударов, влияние может оказаться более мощным. Прогнозы в нынешних условиях – интересная материя. Они зависят от баланса оптимизма и пессимизма в предположениях. В таких случаях вероятность реализации предположений превышает 50%. Предположения, с которыми мы выходили на общение с миссией МВФ, во многом находят подтверждение со стороны Фонда», – подчеркнул Пышный.
Он подчеркнул, что нарушения энергетической инфраструктуры уже превышают октябрьские оценки, поэтому НБУ с высокой вероятностью будет ухудшать прогнозы экономической активности.
Дополнение
Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире национального марафона рассказал, почему столь важно экспортировать украинские продукты.