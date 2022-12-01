Вплив російських обстрілів може бути значно потужнішим, ніж прогнозував Нацбанк - Пишний
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Національний банк України (НБУ) наступного тижня на засіданні Комітету з питань монетарної політики розгляне оцінки впливу блекаутів на українську економіку. У січні опублікують оновлені цифри макропрогнозу з урахуванням цих чинників. Про це повідомив новопризначений голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes, інформує УНН.
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«У базовому сценарії макропрогнозу ми враховували ризик, що внаслідок активізації обстрілів можуть бути недоступні до 40% генеруючих потужностей», – пояснив він.
Деталі
За його словами, в НБУ припускали, що доступ до енергопостачання вдасться доволі швидко відновлювати.
«Зміна ситуації після обстрілів 23 листопада була досить драматичною. Враховуючи ризики подальших ударів, вплив може виявитися значно потужнішим. Прогнози в нинішніх умовах - цікава матерія. Вони залежать від балансу оптимізму та песимізму у припущеннях. У разі ймовірність реалізації припущень перевищує 50%. Припущення, з якими ми виходили на спілкування з місією МВФ, багато в чому знаходять підтвердження з боку Фонду», - наголосив Пишний.
Він наголосив, що порушення енергетичної інфраструктури вже перевищують жовтневі оцінки, тому НБУ з високою ймовірністю погіршуватиме прогнози економічної активності.
Доповнення
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