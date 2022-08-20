Заступник Міністра розвитку економіки розповів, чому настільки важливо експортувати українські продукти та як це впливає на економіку країни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону розповів, чому настільки важливо експортувати українські продукти. Про це повідомляє УНН.
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Як зазначив чиновник, після розблокування портів 16 українських суден вже вирушили до своїх покупців, ще 6 чекають на завантаження. Висоцький зазначив, що це вже має позитивний економічний ефект для України.
Заступник Міністра порівняв, якщо Україна за липень місяць експортувала 3 млн тон сільськогосподарської продукції в цілому, то за перші 2 тижні серпня було експортовано вже 2 млн тон.
Експерт пояснив, що це означає:
Цитата
“По-перше – це мінімум плюс 250-300 млн доларів валютної виручки тільки за місяць. Це знову ж ми повертаємось до золотовалютних резервів. Стабільності курсу гривні, інфляційних факторів. По-друге – це фактично підтягує ціни“, – заявив Висоцький.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів: "Одеса", "Чорноморськ", "Південний". Вони були заблоковані рф після вторгнення 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.
Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.