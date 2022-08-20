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Заместитель Министра развития экономики рассказал, почему так важно экспортировать украинские продукты и как это влияет на экономику страны.

Киев • УНН

 • 237904 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире национального марафона рассказал, почему так важно экспортировать украинские продукты. Об этом сообщает УНН.

Заместитель Министра развития экономики рассказал, почему так важно экспортировать украинские продукты и как это влияет на экономику страны.

Детали

Как отметил чиновник, после разблокировки портов 16 украинских судов уже отправились к своим покупателям, еще 6 ждут загрузки. Высоцкий отметил, что это уже имеет положительный экономический эффект для Украины.

Заместитель Министра сравнил, если Украина за июль месяц экспортировала 3 млн. тонн сельскохозяйственной продукции в целом, то за первые 2 недели августа было экспортировано уже 2 млн. тонн. 

Эксперт объяснил, что это значит:

Цитата

“Во-первых – это минимум плюс 250-300 млн долларов валютной выручки только за месяц. Это опять же мы возвращаемся к золотовалютным резервам. Стабильность курса гривны, инфляционных факторов. Во-вторых – это фактически подтягивает цены“, – заявил Высоцкий.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов: "Одесса", "Черноморск", "Южный". Они были заблокированы рф после вторжения 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

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