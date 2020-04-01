Впервые за 75 лет отменено проведение "Уимблдона" из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94142 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102197 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104303 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103411 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111716 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100374 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104946 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106572 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131509 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Впервые за 75 лет отменено проведение "Уимблдона" из-за коронавируса

Впервые за 75 лет отменено проведение "Уимблдона" из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Организаторы "Уимблдона" объявили об отмене турнира в 2020 году. Чемпионат 2020 года отменен из-за проблем общественного здравоохранения - пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Боссы решили отменить соревнования в этом году, а не откладывать двухнедельный турнир на траве на определенный срок. Турнир в Лондоне должен был начаться 29 июня, а подготовка к нему начиналась с 29 апреля.

"Хотя в определенном смысле это было сложное решение, мы твердо верим, что оно не только отвечает интересам общества в настоящее время, но и обеспечивает определенность нашим коллегам в международном теннисе, учитывая влияние событий на травяном корте в Великобритании и Европе", - отметил исполнительный директор соревнований Ричард Льюис.

Заметим, что это первый случай отмены турнира, начиная с 1945 года.

Добавим также, 134-й розыгрыш Уимблдона состоится с 28 июня по 11 июля 2021 года.

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