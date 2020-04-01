Впервые за 75 лет отменено проведение "Уимблдона" из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Организаторы "Уимблдона" объявили об отмене турнира в 2020 году. Чемпионат 2020 года отменен из-за проблем общественного здравоохранения - пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Боссы решили отменить соревнования в этом году, а не откладывать двухнедельный турнир на траве на определенный срок. Турнир в Лондоне должен был начаться 29 июня, а подготовка к нему начиналась с 29 апреля.
"Хотя в определенном смысле это было сложное решение, мы твердо верим, что оно не только отвечает интересам общества в настоящее время, но и обеспечивает определенность нашим коллегам в международном теннисе, учитывая влияние событий на травяном корте в Великобритании и Европе", - отметил исполнительный директор соревнований Ричард Льюис.
Заметим, что это первый случай отмены турнира, начиная с 1945 года.
Добавим также, 134-й розыгрыш Уимблдона состоится с 28 июня по 11 июля 2021 года.