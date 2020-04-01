Вперше за 75 років скасовано проведення "Вімблдону" через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Організатори "Вімблдону" оголосили про скасування турніру в 2020 році. Чемпіонат 2020-го року скасовано через проблеми суспільної охорони здоров'я – пандемією коронавірусом, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Боси вирішили скасувати змагання в цьому році, а не відкладати двотижневий турнір на траві на певний термін. Турнір в Лондоні повинен був початися 29 червня, а підготовка до нього починалася з 29 квітня.
"Хоча в певному сенсі це було складне рішення, ми твердо віримо, що воно не тільки відповідає інтересам суспільства в даний час, але і забезпечує визначеність нашим колегам в міжнародному тенісі, враховуючи вплив подій на трав'яному корті в Великобританії і Європі", - відзначив виконавчий директор змагань Річард Льюіс.
Зауважимо, що це перший випадок відміни турніру, починаючи з 1945 року.
Додамо також, 134-й розіграш Вімблдону відбудеться з 28 червня по 11 липня 2021 року.