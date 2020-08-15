Впервые за 13 лет в полуфинал Лиги чемпионов не попал испанский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Полуфинальная стадия Лиги чемпионов впервые за 13 лет пройдет без участия испанских команд, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-страницу спортивного ресурса Squawka.
Последний раз подобное случалось в сезоне 2006/2007 годов. Тогда в полуфинал Лиги чемпионов вышли три представителя Англии ("Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед"), а также итальянский "Милан", который и стал победителем турнира.
Отметим, что до каталонского клуба из турнира в этом сезоне вылетели мадридские "Реал" (в дуэли с "Манчестер Сити") и "Атлетико" (от немецкого РБ "Лейпциг"), а также еще весной "Валенсия" (от "Аталанты") .
Добавим, что "Барселона" уступила в четвертьфинале "Баварии" 2: 8. В последних 28 официальных матчах "Бавария" одержала 27 побед при одной ничьей.