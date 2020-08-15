"Баварія" встановила рекорд результативності в історії плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Мюнхенська "Баварія" увійшла в історію розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Opta" в Twitter.
Клуб першим за всю історію плей-офф змагань відзначився вісьмома забитими голами (у поєдинку з "Барселоною", 8:2). Раніше жоден клуб не забивав суперникам таку кількість голів на стадії плей-офф.
По сім голів вдавалося забивати "Баварії" (тричі), "Манчестер Юнайтед", "Барселоні" і "Ліону".
Зауважимо, що "Баварія" зустрінеться з переможцем суботнього матчу між "Манчестер Сіті" і "Ліоном" в межах 1/2 фіналу.
Як повідомляв УНН, "Інтер" виявився претендентом за оборонця "Динамо".