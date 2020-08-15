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"Баварія" встановила рекорд результативності в історії плей-офф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 12731 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Мюнхенська "Баварія" увійшла в історію розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Opta" в Twitter.

Клуб першим за всю історію плей-офф змагань відзначився вісьмома забитими голами (у поєдинку з "Барселоною", 8:2). Раніше жоден клуб не забивав суперникам таку кількість голів на стадії плей-офф.

По сім голів вдавалося забивати "Баварії" (тричі), "Манчестер Юнайтед", "Барселоні" і "Ліону".

Зауважимо, що "Баварія" зустрінеться з переможцем суботнього матчу між "Манчестер Сіті" і "Ліоном" в межах 1/2 фіналу.

Як повідомляв УНН, "Інтер" виявився претендентом за оборонця "Динамо". 

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