"Баварія" встановила рекорд результативності в історії плей-офф Ліги чемпіонів

Клуб першим за всю історію плей-офф змагань відзначився вісьмома забитими голами (у поєдинку з "Барселоною", 8:2). Раніше жоден клуб не забивав суперникам таку кількість голів на стадії плей-офф.

По сім голів вдавалося забивати "Баварії" (тричі), "Манчестер Юнайтед", "Барселоні" і "Ліону".

Зауважимо, що "Баварія" зустрінеться з переможцем суботнього матчу між "Манчестер Сіті" і "Ліоном" в межах 1/2 фіналу.

Як повідомляв УНН, "Інтер" виявився претендентом за оборонця "Динамо".