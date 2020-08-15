"Бавария" установила рекорд результативности в истории плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Мюнхенская "Бавария" вошла в историю розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на страницу "Opta" в Twitter.
Клуб первым за всю историю плей-офф соревнований отличился восемью забитыми голами (в поединке с "Барселоной", 8:2). Ранее ни один клуб не забивал соперникам такое количество голов на стадии плей-офф.
По семь голов удавалось забивать "Баварии" (трижды), "Манчестер Юнайтед", "Барселоне" и "Лиону".
Отметим, что "Бавария" встретится с победителем субботнего матча между "Манчестер Сити" и "Лионом" в рамках 1/2 финала.
Как сообщал УНН, "Интер" оказался претендентом на защитника "Динамо".