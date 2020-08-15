"Інтер" став претендентом на захисника збірної України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Захисник київського “Динамо” та збірної України Віталій Миколенко увійшов до сфери інтересів міланського “Інтера”, повідомляє УНН з посиланням на gianlucadimarzio.
Титулований італійський клуб розглядає варіант із підписанням Миколенка. Проте кандидатура захисника “Челсі” Емерсона знаходиться в пріоритеті у італійців.
Відзначимо, що Миколенко відіграв 23 зустрічі цього сезону в УПЛ та зумів забити три рази і віддати п’ять результативних передач.
Як повідомляв УНН, раніше за українцем слідкувало “Наполі”, але високий цінник від президента київського клубу Ігоря Суркіса відбив бажання трансферу неаполітанців.