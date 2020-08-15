"Інтер" став претендентом на захисника збірної України - ЗМІ

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Захисник київського “Динамо” та збірної України Віталій Миколенко увійшов до сфери інтересів міланського “Інтера”, повідомляє УНН з посиланням на gianlucadimarzio.

Титулований італійський клуб розглядає варіант із підписанням Миколенка. Проте кандидатура захисника “Челсі” Емерсона знаходиться в пріоритеті у італійців.

Відзначимо, що Миколенко відіграв 23 зустрічі цього сезону в УПЛ та зумів забити три рази і віддати п’ять результативних передач.

Як повідомляв УНН, раніше за українцем слідкувало “Наполі”, але високий цінник від президента київського клубу Ігоря Суркіса відбив бажання трансферу неаполітанців.

Українські Національні Новини

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