"Интер" стал претендентом на защитника сборной Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Защитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в сферу интересов миланского “Интера”, сообщает УНН со ссылкой на gianlucadimarzio.
Титулованный итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием Миколенко. Однако кандидатура защитника “Челси” Эмерсона находится в приоритете у итальянцев.
Отметим, что Миколенко сыграл 23 встречи в этом сезоне в УПЛ и сумел забить три раза и отдать пять результативных передач.
Как сообщал УНН, раньше за украинцем следило “Наполи”, но высокий ценник от президента киевского клуба Игоря Суркиса отбил желание трансфера неаполитанцев.