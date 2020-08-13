Суркіс налякав "Наполі" божевільною ціною за українського футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. "Динамо" попросило у італійського "Наполі" за захисника Віталія Миколенка 35 млн євро. Про це повідомляє Ilnapolionline, передає УНН.
За інформацією видання, "Наполі" призупинив переговори щодо трансферу лівого захисника "Динамо" Віталія Миколенка. Причиною стала ціна на футболіста, яку президент київського клубу Ігор Суркіс назвав італійцям - 35 млн євро.
Відзначається, що у Неаполі розраховували купити захисника за 10 млн євро.
Відомо, що контракт 21-річного захисника з "Динамо" розрахований до літа 2023 року. А у нинішньому сезоні Віталій Миколенко зіграв за "Динамо" 36 матчів, забив 4 голи і віддав 7 результативних передач.
Відзначимо, 4 серпня, видання Area Napoli повідомляло, що "Динамо" вимагає від італійського "Наполі" за захисника Віталія Миколенка 12-15 млн євро.
Нагадаємо, цього сезону столичний клуб встановив антирекорд за кількістю програних матчів - поразок було 9.
Також нагадаємо, суд зобов'язав ДФС відновити кримінальне провадження за фактом несплати податків з боку керівництва "Динамо", у тому числі і з трансферу футболіста Андрія Ярмоленка. Згідно з даними судових матеріалів, мова йде про суму у 25 млн євро.