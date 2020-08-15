Вперше за 13 років в півфінал Ліги чемпіонів не потрапив іспанський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Півфінальна стадія Ліги чемпіонів вперше за 13 років відбудеться без участі іспанських команд, повідомляє УНН з посиланням на Twitter-сторінку спортивного ресурсу Squawka.
Востаннє подібне траплялося в сезоні 2006/2007 років. Тоді в півфінал Ліги чемпіонів вийшли три представника Англії (“Челсі”, “Ліверпуль” і “Манчестер Юнайтед”), а також італійський “Мілан”, який і став переможцем турніру.
Зазначимо, що до каталонського клубу з турніру цього сезону вилетіли мадридські “Реал” (в дуелі з “Манчестер Сіті”) і “Атлетіко” (від німецького РБ “Лейпциг”), а також ще навесні “Валенсія” (від “Аталанти”).
Додамо, що “Барселона” поступилася в чвертьфіналі “Баварії” 2:8. В останніх 28 офіційних матчах “Баварія” здобула 27 перемог при одній нічиї.