Вперше за 13 років в півфінал Ліги чемпіонів не потрапив іспанський клуб

Востаннє подібне траплялося в сезоні 2006/2007 років. Тоді в півфінал Ліги чемпіонів вийшли три представника Англії (“Челсі”, “Ліверпуль” і “Манчестер Юнайтед”), а також італійський “Мілан”, який і став переможцем турніру.

Зазначимо, що до каталонського клубу з турніру цього сезону вилетіли мадридські “Реал” (в дуелі з “Манчестер Сіті”) і “Атлетіко” (від німецького РБ “Лейпциг”), а також ще навесні “Валенсія” (від “Аталанти”).

Додамо, що “Барселона” поступилася в чвертьфіналі “Баварії” 2:8. В останніх 28 офіційних матчах “Баварія” здобула 27 перемог при одній нічиї.