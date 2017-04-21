Впервые за 12 лет в Арканзасе казнили осужденного

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38659 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101810 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155388 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116010 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116255 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112409 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104174 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107039 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103541 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Впервые за 12 лет в Арканзасе казнили осужденного

Впервые за 12 лет в Арканзасе казнили осужденного

Киев  •  УНН

 • 8411 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В американском штате Арканзас казнили осужденного за убийство Леделла Ли, что стало первой казнью из серии ожидающихся в штате за 12 лет, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Изначально власти штата планировали казнить восьмерых человек в течение 11 дней - из-за того что у вещества для смертельных инъекций истекал срок годности. Однако этому помешали правозащитники.

В последний раз смертная казнь в Арканзасе применялась 12 лет назад. Леделл Ли был приговорен за убийство своей соседки Дебры Риз монтировкой.

До конца месяца в штате казнят еще четверых заключенных.

За несколько часов до казни Л.Ли верховный суд штата Арканзас отменил запрет на использование одного из компонентов смертельной инъекции, мидазолама, для смертной казни. Запрет был введен судом нижестоящей инстанции. Решение верховного суда штата вновь разрешить применение инъекции для казни завершило череду юридических баталий, которая началась, когда стало известно о планах властей казнить восьмерых заключенных в течение 11 дней.

Власти планировали провести череду казней до 30 апреля, когда должен был закончиться срок реализации мидазолама - вещества, входящего в состав смертельной инъекции. Это решение вызвало волну протестов со стороны правозащитников. Некоторые из смертных приговоров оспорили - в итоге три из них были отменены, а действие еще одного приговора приостановлено.

Адвокаты осужденных утверждали, что действия властей штата нарушают конституцию страны.

В последние годы власти ряда американских штатов столкнулись с дефицитом ядов для смертельных инъекций, так как европейские производители прекратили их поставки в США, выступая против смертной казни. Кроме того, как сообщают СМИ, американская фармацевтическая компания McKesson, производящая отравляющие вещества для инъекций, выразила протест против того, чтобы их препаратом кого-то убивали.

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