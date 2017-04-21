Впервые за 12 лет в Арканзасе казнили осужденного

Изначально власти штата планировали казнить восьмерых человек в течение 11 дней - из-за того что у вещества для смертельных инъекций истекал срок годности. Однако этому помешали правозащитники.

В последний раз смертная казнь в Арканзасе применялась 12 лет назад. Леделл Ли был приговорен за убийство своей соседки Дебры Риз монтировкой.

До конца месяца в штате казнят еще четверых заключенных.

За несколько часов до казни Л.Ли верховный суд штата Арканзас отменил запрет на использование одного из компонентов смертельной инъекции, мидазолама, для смертной казни. Запрет был введен судом нижестоящей инстанции. Решение верховного суда штата вновь разрешить применение инъекции для казни завершило череду юридических баталий, которая началась, когда стало известно о планах властей казнить восьмерых заключенных в течение 11 дней.

Власти планировали провести череду казней до 30 апреля, когда должен был закончиться срок реализации мидазолама - вещества, входящего в состав смертельной инъекции. Это решение вызвало волну протестов со стороны правозащитников. Некоторые из смертных приговоров оспорили - в итоге три из них были отменены, а действие еще одного приговора приостановлено.

Адвокаты осужденных утверждали, что действия властей штата нарушают конституцию страны.

В последние годы власти ряда американских штатов столкнулись с дефицитом ядов для смертельных инъекций, так как европейские производители прекратили их поставки в США, выступая против смертной казни. Кроме того, как сообщают СМИ, американская фармацевтическая компания McKesson, производящая отравляющие вещества для инъекций, выразила протест против того, чтобы их препаратом кого-то убивали.