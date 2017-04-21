Вперше за 12 років в Арканзасі стратили засудженого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В американському штаті Арканзас стратили засудженого за вбивство Леделла Лі, що стало першою за 12 років стратою із серії тих, які очікуються в штаті, передає УНН з посиланням на ВВС.
Спочатку влада штату планувала стратити вісьмох людей протягом 11 днів - через те, що у речовини для смертельних ін'єкцій закінчувався термін придатності. Однак цьому завадили правозахисники.
В останній раз смертна кара в Арканзасі застосовувалася 12 років тому. Леделл Лі був засуджений за вбивство своєї сусідки Дебри Різ ломом.
До кінця місяця в штаті стратять ще чотирьох в'язнів.
За кілька годин до страти Л.Лі верховний суд штату Арканзас скасував заборону на використання одного з компонентів смертельної ін'єкції, мідазоламу, для страти. Заборона була введена судом нижчої інстанції. Рішення верховного суду штату знову дозволити застосування ін'єкції для страти завершило низку юридичних баталій, які почалися, коли стало відомо про плани влади стратити вісьмох в'язнів протягом 11 днів.
Влада планувала провести низку страт до 30 квітня, коли повинен був закінчитися термін реалізації мідазоламу - речовини, що входить до складу смертельної ін'єкції. Це рішення викликало хвилю протестів з боку правозахисників. Деякі зі смертних вироків оскаржили - в результаті три з них були скасовані, а дія ще одного вироку призупинена.
Адвокати засуджених стверджували, що дії влади штату порушують конституцію країни.
В останні роки влада низки американських штатів зіткнулися з дефіцитом отруйної речовини для смертельних ін'єкцій, оскільки європейські виробники припинили їх поставки в США, виступаючи проти смертної кари. Крім того, як повідомляють ЗМІ, американська фармацевтична компанія McKesson, яка виробляє отруйні речовини для ін'єкцій, висловила протест проти того, щоб їх препаратом когось вбивали.