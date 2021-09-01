Впервые в истории: украинские рефери проведут матч отбора на ЧМ-2022 с системой VAR
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отметил успехи внедрения в стране системы VAR и надлежащую оценку этому со стороны УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на страницу Павелко в Facebook.
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Павелко отметил, что впервые в истории бригада украинских арбитров будет работать на официальном матче в полном составе, вместе со специалистами VAR.
"Приятно, что система VAR, которая по моей инициативе внедряется в украинском футболе, приобретает все большее признание в УЕФА и ФИФА. В частности, два наши автобусы будут использованы на матчах отбора ЧМ-2022. Один - на матче Украина - Франция, другой - на поединке Румыния - Лихтенштейн.
Также горжусь, что впервые в истории бригада украинских арбитров будет работать на официальном матче в полном составе, вместе со специалистами VAR. Историческим для украинского арбитража и всего нашего футбола станет матч отбора ЧМ-2022 Грузия - Косово, который 2 сентября состоится в Батуми. А полная бригада украинских рефери выглядит так: арбитр - Николай Балакин, на линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков, четвертый арбитр - Виталий Романов, арбитр ВАА - Евгений Арановский, ассистент арбитра ВАА - Андрей Скрипка ", - сказал Павелко.
Напомним
Полузащитник "Шахтера" Марлос идет со сборной Украины.