Півзахисник "Шахтаря" Марлос йде зі збірної України

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У звернені футболіст повідомив, що він має певні фізичні проблеми і обмеження, пов’язані з перенесеною раніше операцією. За його словами саме це стало причиною для того, щоб піти зі збірної.

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“Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов’язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б. Я хочу сказати спасибі всім, хто чотири роки тому надав мені таку можливість — бути українцем і виступати за національну збірну! Я вдячний президенту УАФ Андрію Павелко і колишньому головному тренеру Андрію Шевченку за довіру і підтримку. Дякую всім партнерів по команді: хлопці, ви стали для мене справжньою футбольною родиною, моїми друзями на поле і за його межами і залишитеся ними назавжди. І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України”, — сказав він.

“Ми пережили багато моментів, радісних і складних, але завжди робили це разом, об’єднані спільними футбольними цілями. Я вірю, що у збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив доб’ється великих успіхів. Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Спасибі всім”, — заявив Марлос.

Додамо

Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року відбірковому поєдинку до чемпіонату світу зі збірною Косово. За 4 роки він провів у футболці національної команди 26 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко також оголосив про відхід з національної команди. Проте у його випадку, через закінчення контракту.