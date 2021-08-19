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Півзахисник "Шахтаря" Марлос йде зі збірної України

Півзахисник "Шахтаря" Марлос йде зі збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Футболіст виступив зі зверненням, в якому подякував всім за допомогу і підтримку протягом чотирьох років та повідомив про те, що він прийняв рішення завершити виступи у збірній України. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційну сторінку ФК “Шахтар”.

Деталі

У звернені футболіст повідомив, що він має певні фізичні проблеми і обмеження, пов’язані з перенесеною раніше операцією. За його словами саме це стало причиною для того, щоб піти зі збірної.

Цитата

“Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов’язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б. Я хочу сказати спасибі всім, хто чотири роки тому надав мені таку можливість — бути українцем і виступати за національну збірну! Я вдячний президенту УАФ Андрію Павелко і колишньому головному тренеру Андрію Шевченку за довіру і підтримку. Дякую всім партнерів по команді: хлопці, ви стали для мене справжньою футбольною родиною, моїми друзями на поле і за його межами і залишитеся ними назавжди. І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України”, — сказав він.

“Ми пережили багато моментів, радісних і складних, але завжди робили це разом, об’єднані спільними футбольними цілями. Я вірю, що у збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив доб’ється великих успіхів. Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Спасибі всім”, — заявив Марлос.

Додамо

Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року відбірковому поєдинку до чемпіонату світу зі збірною Косово. За 4 роки він провів у футболці національної команди 26 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко також оголосив про відхід з національної команди. Проте у його випадку, через закінчення контракту.

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