Вперше в історії: українські рефері проведуть матч відбору на ЧС-2022 із системою VAR

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Павелко відзначив, що вперше в історії бригада українських арбітрів буде працювати на офіційному матчі в повному складі, разом зі спеціалістами VAR.

“Приємно, що система VAR, яка за моєї ініціативи впроваджується в українському футболі, набуває все більшого визнання в УЄФА та ФІФА. Зокрема, два наші автобуси будуть використані на матчах відбору ЧМ-2022. Один — на матчі Україна — Франція, інший — на поєдинку Румунія — Ліхтенштейн.

Також пишаюся, що вперше в історії бригада українських арбітрів буде працювати на офіційному матчі в повному складі, разом зі спеціалістами VAR. Історичним для українського арбітражу і всього нашого футболу стане матч відбору ЧМ-2022 Грузія — Косово, який 2 вересня відбудеться в Батумі. А повна бригада українських рефері виглядає так: арбітр — Микола Балакін, на лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Жуков, четвертий арбітр — Віталій Романов, арбітр ВАА — Євген Арановський, асистент арбітра ВАА — Андрій Скрипка”, — сказав Павелко.

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