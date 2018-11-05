Впервые в истории Украины вся бригада арбитров матча УПЛ состояла из женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во Львове состоялся поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги в котором хозяева поля ФК “Львов” принимал игроков полтавской “Ворсклы”, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Главным арбитром матча стала Екатерина Монзуль. Ассистировали ей Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, которые дебютировали в Премьер-лиге. Четвертым рефери стала Анастасия Романюк.
Таким образом этот случай стал первым, когда матч элитного украинского дивизиона обслуживала бригада арбитров, которая полностью состояла из женщин.
Добавим, что сам матч завершился победой полтавчан 2:0 в которых забивал Наджееб и Ребенок.