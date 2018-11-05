Вперше в історії України вся бригада арбітрів матчу УПЛ складалася із жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Львові відбувся поєдинок 14-го туру Української Прем’єр-ліги в якому господарі поля ФК “Львів” приймав гравців полтавської “Ворскли”, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Головним арбітром матчу стала Катерина Монзуль. Асистували їй Марина Стрілецька і Олександра Ардашева, які дебютували в Прем’єр-лізі. Четвертим рефері стала Анастасія Романюк.
Таким чином цей випадок став першим, коли матч елітного українського дивізіону обслуговувала бригада арбітрів, яка повністю складалася із жінок.
Додамо, що сам матч завершився перемогою полтавчан 2:0 за яких забивав Наджееб та Ребенок.