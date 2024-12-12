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Возвращение украинцев из-за границы: анонсирован пилотный проект в начале следующего года

Возвращение украинцев из-за границы: анонсирован пилотный проект в начале следующего года

Киев  •  УНН

 • 7545 просмотра

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Министерство национального единства начинает программу возвращения украинцев в Украину с начала 2025 года. Первый пилотный проект будет реализован с Германией, в частности для привлечения кадров в оборонную промышленность.

С новосозданным Министерством национального единства идет работа над программой для возвращения украинцев домой, и первый пилотный проект стартует в начале следующего года - с Германией, и будет в том числе направлен на привлечение кадров в оборонную промышленность, заявил советник Президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, пишет УНН.

Детали

"Вы слышали, недавно мы объявили, что будет новое министерство, которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение украинцев домой. И Чернышов - премьер-министр, министр (глава Министерства единства - ред.) был здесь сегодня. Я хотел бы сообщить, что вместе с ним мы работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины. Поэтому будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства. И он начнется с Германией. И он начнется в начале следующего года. Вот так новый министр начнет возвращение украинцев, в том числе и в оборонную промышленность", - заявил Камышин.

Тем временем Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецким телекомпаниям RTL и ntv в среду выразил надежду, что все украинцы, которые стали беженцами в Германию, быстро вернутся на родину. Его правительство "абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые бежали в первые дни войны или после нее", сказал Шмыгаль. Об этом, как указано, он говорил и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время визита в Берлин.

"Всем украинским беженцам рады в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей", - отметил Шмыгаль. Киев, как сообщает Die Welt, также уже обсудил технические детали возвращения с федеральным правительством Германии: "Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее", - сказал Шмыгаль.

Рада назначила Чернышова министром национального единства3 дек. 2024, 12:04 • 14836 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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