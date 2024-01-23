Возвращение похищенных Россией украинских детей должно оставаться приоритетом для международного сообщества - комиссар Совета Европы

Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в условиях военного положения в Украине множественное гражданство не будет использоваться для избежания мобилизации или ограничений на передвижение. Он уточнил, что люди с множественным гражданством будут иметь не только права, но и конституционные обязанности.