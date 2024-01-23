Повернення викрадених Росією українських дітей має залишатися пріоритетом для міжнародної спільноти – комісар Ради Європи

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович на зимовій сесії ПАРЄ закликала до термінових дій і міжнародного співробітництва, щоб забезпечити повернення українських дітей, розлучених зі своїми сім’ями та законними опікунами. Доповідь Комісара опублікована на сайті ПАРЄ, передає УНН.

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Дуня Міятович визнала вирішальну роль, яку відіграють організації та мережі правозахисників та громадянського суспільства в Україні для повернення українських дітей.

Значна частина цієї роботи пов’язана з труднощами, і часто вона виконується із значним особистим ризиком для учасників. Я також хочу привітати роль офісу українського омбудсмена у наданні підтримки дітям та їхнім родинам. Без рішучості та відданості всіх учасників було б неможливо пройти довгий і звивистий шлях до повернення дітей. Однак набагато більше дітей вважаються зниклими безвісти, і їхнє повернення має залишатися пріоритетом для міжнародної спільноти