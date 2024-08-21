Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с министром международного развития Канады Ахмедом Хуссеном. Они обсудили возможные направления сотрудничества, передает УНН.

"В Центре защиты прав ребенка встретился с Министром международного развития Канады Ахмедом Хуссеном. Прежде всего рассказал о реализации пункта 4 Формулы мира и работу Украины по возвращению украинских детей, гражданских, военнопленных. Ахмед Хуссен интересовался ключевыми направлениями работы Офиса Омбудсмена", - написал Лубинец.

По его словам, Хуссен также задал несколько вопросов о похищении оккупантами украинских детей, условиях пребывания гражданских заложников и военнопленных в местах несвободы рф.

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"Во время встречи мы обсудили возможные направления сотрудничества. Напомню, что Украина и Канада уже имеют много результативного сотрудничества. Так, Канада является сопредседателем рабочей группы пункта 4 Формулы мира. Также совместно с Канадой мы создали Международную коалицию стран за возвращение украинских детей, участниками которой являются 40 государств. В то же время подчеркну, что мы должны реализовывать другие конкретные шаги: продолжать работать как над возвращением детей, так над их надлежащей реинтеграцией и реабилитацией", - рассказал Лубинец.

В частности, Ахмед Хуссен озвучил, что Канада предоставляет Украине 10 миллионов долларов на возвращение и реинтеграцию украинских детей. Средства непосредственно будут переданы ЮНИСЕФ в Украине.

"Со своей стороны, Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине отметил, что эта поддержка прежде всего необходима для того, чтобы защитить права уязвимых категорий детей, в частности тех, которым помогают мерами по реабилитации в Центре защиты прав ребенка", - сообщил Лубинец.

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