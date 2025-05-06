Возможность услышать мир: 17-летняя Тамила из Днепра получила слуховые аппараты благодаря Бирже Благотворительности "ДоброДій"
Киев • УНН
17-летняя Тамила Фоменко из Днепра, потерявшая слух, получила современные слуховые аппараты Oticon Intent 2 Minirite стоимостью 170 405 грн. Средства собрала Биржа Благотворительности "ДоброДій".
Из-за постоянных болезней и осложнений от них в детстве 17-летняя Тамила Фоменко из Днепра почти потеряла слух. Благодаря средствам, собранным Биржей Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками, у девушки появилась возможность услышать окружающий мир, пишет УНН.
Биржа Благотворительности "ДоброДій" приобрела для Тамилы комплект современных слуховых аппаратов Oticon Intent 2 Minirite, стоимость которых составляет 170 405 грн.
Без слуховых аппаратов для моей дочери все вокруг было только тишиной… Теперь она сможет слышать, понимать, развиваться и быть счастливой!
Несмотря на значительное ухудшение слуха, по словам благотворителей, девушка остается активной — занимается черлидингом, участвует в конкурсах, общается со сверстниками.
"17-летняя Тамила Фоменко теперь может услышать то, что для большинства из нас обычное и незаметное — шелест листьев, звуки города, мурлыканье кота, голос близкого человека", - отметили в "ДоброДій", поблагодарив всех, кто присоединился к сбору средств.
Напомним
Биржа Благотворительности "ДоброДій" в марте 2025 года оказала помощь на сумму более 1,43 млн грн, профинансировав реабилитацию 13 тяжелобольных детей и поддержав медучреждения.
В целом за время полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощь на более 130 миллионов гривен. Из них:
• Силам обороны Украины — 92,5 млн грн;
• медицинским учреждениям — 8,5 млн грн;
• тяжелобольным детям и подросткам — 15,7 млн грн;
• гуманитарным инициативам и социальным проектам — 13,9 млн грн.
Присоединиться к проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects.