Можливість почути світ: 17-річна Таміла з Дніпра отримала слухові апарати завдяки Біржі Благодійності "ДоброДій"
Київ • УНН
17-річна Таміла Фоменко з Дніпра, яка втратила слух, отримала сучасні слухові апарати Oticon Intent 2 Minirite вартістю 170 405 грн. Кошти зібрала Біржа Благодійності "ДоброДій".
Через постійні хвороби та ускладнення від них в дитинстві 17-річна Таміла Фоменко з Дніпра майже втратила слух. Завдяки коштам, зібраним Біржею Благодійності "ДоброДій", що заснована Оленою та Юлією Сосєдками, у дівчини зʼявилася можливість почути навколишній світ, пише УНН.
Біржа Благодійності "ДоброДій" придбала для Таміли комплект сучасних слухових апаратів Oticon Intent 2 Minirite, вартість яких становить 170 405 грн.
Без слухових апаратів для моєї доньки все навколо було лише тишею… Тепер вона зможе чути, розуміти, розвиватись і бути щасливою!
Попри значне погіршення слуху, за словами благодійників, дівчина залишається активною — займається черлідингом, бере участь у конкурсах, спілкується з однолітками.
"17-річна Таміла Фоменко тепер може почути те, що для більшості з нас звичайне й непомітне — шурхіт листя, звуки міста, муркотіння кота, голос близької людини", - зазначили у "ДоброДій", подякувавши усім, хто долучився до збору коштів.
Нагадаємо
Біржа Благодійності "ДоброДій" у березні 2025 року надала допомогу на суму понад 1,43 млн грн, профінансувавши реабілітацію 13 важкохворих дітей та підтримавши медзаклади.
Загалом за час повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на понад 130 мільйонів гривень. З них:
• Силам оборони України — 92,5 млн грн;
• медичним закладам — 8,5 млн грн;
• важкохворим дітям та підліткам — 15,7 млн грн;
• гуманітарним ініціативам та соціальним проєктам — 13,9 млн грн.
Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.