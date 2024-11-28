Воздушное пространство Украины чистое-мониторинговые каналы
Киев • УНН
По состоянию на 8: 35 в воздушном пространстве Украины ракеты не фиксируются. Продолжается доразведка ситуации, в течение 30 минут ожидается возможный отбой тревоги.
По состоянию на 8: 35 ракеты в воздушном пространстве Украины не фиксируются. Сейчас идет доразведка, пишут мониторинговые каналы, передает УНН.
Детали
В течение 30 минут могут дать отбой, продолжается доразведка. Локально чисто.
Перед этим взрывы прогремели в ряде областей.
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