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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушное пространство Украины чистое-мониторинговые каналы

Воздушное пространство Украины чистое-мониторинговые каналы

Киев  •  УНН

 • 9093 просмотра

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По состоянию на 8: 35 в воздушном пространстве Украины ракеты не фиксируются. Продолжается доразведка ситуации, в течение 30 минут ожидается возможный отбой тревоги.

По состоянию на 8: 35 ракеты в воздушном пространстве Украины не фиксируются.  Сейчас идет доразведка, пишут мониторинговые каналы, передает УНН.

Детали

В течение 30 минут могут дать отбой, продолжается доразведка. Локально чисто.

 Перед этим взрывы прогремели в ряде областей.

Находитесь в укрытиях к отбою и следите за актуальной информацией на сайте УН.   

Обломки упали в Днепровском районе Киева на фоне атаки рф: КГВА сообщило о последствиях28 нояб. 2024, 06:21 • 7702 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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