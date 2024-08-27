Испанский политик (родился в 1966 году)
Политик и журналист из Каталонии, Испания (родился в 1962 году)
Американский инвестор и филантроп (родился в 1930 году)
Украинский футболист и менеджер (родился в 1976 году)
Украинский длинный джемпер
Автономное сообщество и гражданство в Испании
Страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к морю
Область (регион) Украины
Столица и крупнейший город Латвии
Страна в Центральной Африке
Американский ударный вертолет (1975 - настоящее время)
Французский реактивный истребитель
Семейство советских ударных самолетов
Советский двухмоторный реактивный истребитель
Советский истребитель 4-го поколения
Киев • УНН
27 августа 2024, 01:57 • 10845 просмотра
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Воздушные Силы Украины сообщили об обнаружении ракеты над Киевом.
Юлия Котвицкая
Воздушные Силы сообщают о ракете на Киев, передает УНН.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога26 августа 2024, 21:12 • 19582 просмотра