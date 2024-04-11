Воздушные силы предупредили о ракете типа Х-59 в направлении Миргорода

С начала программы "еРобота" государство инвестировало более 7 млрд гривен на развитие бизнеса

Государство инвестировало более 7,3 миллиарда гривен в развитие бизнеса через программу "еРобота", предоставив почти 15 000 предпринимателей финансовую поддержку для начала или развития бизнеса с момента ее запуска в июле 2022 года.