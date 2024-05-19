Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

Украинка Ольга Харлан завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях на этапе Кубка мира в Пловдиве, уступив в финале Саре Бальцер из Франции.