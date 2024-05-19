Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  115573 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  114204 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  141433 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  131254 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117271 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123440 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134550 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125336 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118621 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  231561 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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15 мая 2024, 10:00  •  281506 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  300525 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  500420 просмотра

Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной угрозе для восточных регионов.

Война •   •  3150 просмотра
Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов

Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри

Александр Усик победил Тайсона Фьюри разделенным решением судей и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, объединив титулы WBA, WBC, IBF и WBO.

спорт •   •  8356 просмотра
Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри

рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 38 авиаударов, применила 404 беспилотника-камикадзе и осуществила более 3 000 обстрелов украинских позиций, причем интенсивные бои велись в разных направлениях.

Война •   •  9644 просмотра
рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов

Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных областях Украины, в том числе Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Днепропетровской, которые двигались в разных направлениях.

Война •   •  10795 просмотра
Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

Украинка Ольга Харлан завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях на этапе Кубка мира в Пловдиве, уступив в финале Саре Бальцер из Франции.

спорт •   •  10793 просмотра
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

Во временно оккупированном рф Крыму произошли взрывы.

Война •   •  15818 просмотра
В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Вражеские БПЛА были зафиксированы в разных областях Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской, с различными траекториями и направлениями полета.

Война •   •  15932 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов

россияне 46 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 284 взрыва и ранив жителя Эсманской громады.

Война •   •  16173 просмотра
Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов

В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА

По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские БПЛА "Шахед" были замечены в Херсонской и Сумской областях.

Война •   •  18028 просмотра
В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА

российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали, что вражеская тактическая авиация применила управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.

Война •   •  16788 просмотра
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области