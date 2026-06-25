ВОЗ объявила сроки завершения вспышки хантавируса

Вспышка хантавируса, которая в прошлом месяце попала в заголовки мировых СМИ, официально должна завершиться 2 июля, заявила Всемирная организация здравоохранения, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

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Выступая на пресс-конференции в Женеве в среду, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что количество подтвержденных случаев хантавирусной инфекции остается 13, включая три летальных исхода.

С момента сообщения о вспышке в ВОЗ 2 мая было выявлено более 650 контактных лиц в 33 странах и территориях.

"Все, кроме 54 контактных лиц, уже завершили период карантина, а те, кто остался, должны завершить его до 2 июля", - сказал Гебрейесус.

Если до этого срока новых случаев выявлено не будет, ВОЗ признает вспышку завершенной, добавил он.

Вспышка хантавируса вызвала международное беспокойство после того, как группа пассажиров круизного лайнера под нидерландским флагом сообщила о тяжелых респираторных заболеваниях.

Судно MV Hondius вышло из Ушуаи в Аргентине 1 апреля и посетило ряд пунктов в Южной Атлантике, включая Южную Георгию, Тристан-да-Кунью, остров Святой Елены и остров Вознесения.

Один из пассажиров заболел и умер 11 апреля. Его тело было снято с судна на острове Святой Елены, где часть пассажиров сошла на берег. Одна пассажирка, сошедшая на берег на острове Святой Елены, умерла 26 апреля после прибытия в Южную Африку. Еще одна пассажирка умерла 2 мая.

Оставшихся пассажиров впоследствии эвакуировали на Тенерифе.

ВОЗ заявляет, что продолжит сотрудничать с местными властями, чтобы расследовать причины и пути распространения вспышки.

"Мы также работаем над тем, чтобы образец вируса был передан в биобанк ВОЗ BioHub в Швейцарии, - сказал Гебрейесус. - Это будет важно для разработки методов диагностики, терапевтических препаратов и вакцин на случай будущих вспышек".

Хантавирусы – это группа вирусов, переносчиками которых являются грызуны. Обычно они передаются человеку при контакте с инфицированными грызунами или их мочой, фекалиями или слюной. Эти вирусы могут вызывать тяжелые и иногда смертельные заболевания.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что все граждане США, которые могли подвергнуться воздействию вируса во время путешествия на судне MV Hondius, завершили 42-дневный период наблюдения 21 июня.

"В результате этой вспышки на территории США не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного хантавирусом", - сообщили в CDC.

В США завершили карантин пассажиров круизного лайнера после вспышки хантавируса