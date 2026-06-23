В США завершили карантин пассажиров круизного лайнера после вспышки хантавируса
Киев • УНН
В США завершили 42-дневный карантин для последних пассажиров круизного лайнера MV Hondius. На борту произошла вспышка хантавируса, в результате которой погибли три человека.
В США завершился 42-дневный карантин для последних пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса. В результате заражения скончались три человека, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Последние восемь американских пассажиров покинули специализированное карантинное отделение в штате Небраска. Завершение карантина подтвердили в Министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Благодаря тесному сотрудничеству между федеральными, государственными и местными партнерами, HHS помогло защитить американский народ, сдержать потенциальные риски и довести эти усилия по реагированию до успешного завершения
Вспышка хантавируса была зафиксирована в прошлом месяце на борту судна MV Hondius у Канарских островов. После этого более 120 пассажиров эвакуировали, в том числе 18 граждан США, которых доставили в Национальный карантинный центр в Омахе.
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Всего среди людей, находившихся на борту, подтвердили 13 случаев заражения хантавирусом, трое инфицированных скончались.
Одна из пассажирок, американка Анджела Перриман, рассказала, что карантин официально завершился в воскресенье днем, после чего пассажирам разрешили вернуться домой.
Мы были заперты в наших комнатах до 13:55. А в 14:00 – "Ладно, тогда все выходите и идите домой"
По данным AP, большинство американских пассажиров уже вернулись домой, хотя часть из них ранее была вынуждена пройти дополнительный карантинный мониторинг.
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