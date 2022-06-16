Вова, отзови бледину: соцсети взорвались мемами на фоне визита в Украину Шольца, Макрона и Драги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В четверг, 16 июня, долгожданный визит в Украину совершили французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министр Италии Марио Драги. Украиноязычное коммьюнити не обошло это событие боком, сеть заполнили мемы и комментарии относительно иностранных делегатов, пишет УНН.
Детали
Так, украинцы вспомнили Макрону его частые звонки российскому диктатору владимиру путину.
Также не обошли вниманием и постоянные обещания Шольца предоставить Украине оружие, какиех немецкий политик не всегда придерживается.
Украинцы шутят и о пути иностранных лидеров в нашу столицу – Шольц, Макрон и Драги ехали на поезде в общем купе.
Напомним
В четверг Макрон, Шольц, Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис в Киеве провели встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.