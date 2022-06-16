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Вова, отзови бледину: соцсети взорвались мемами на фоне визита в Украину Шольца, Макрона и Драги

Киев • УНН

 • 541330 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В четверг, 16 июня, долгожданный визит в Украину совершили французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министр Италии Марио Драги. Украиноязычное коммьюнити не обошло это событие боком, сеть заполнили мемы и комментарии относительно иностранных делегатов, пишет УНН.

Детали

Так, украинцы вспомнили Макрону его частые звонки российскому диктатору владимиру путину.

Также не обошли вниманием и постоянные обещания Шольца предоставить Украине оружие, какиех немецкий политик не всегда придерживается.

Украинцы шутят и о пути иностранных лидеров в нашу столицу – Шольц, Макрон и Драги ехали на поезде в общем купе.

Напомним

В четверг Макрон, Шольц, Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис в Киеве провели встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинские Национальные Новости

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