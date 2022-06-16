Вова, отзові блєдіну: соцмережі вибухнули мемами на тлі візиту в Україну Шольца, Макрона і Драгі

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Так, українці пригадали Макрону його часті дзвінки російському диктатору владіміру путіну.

Також не оминули уваги і постійні обіцянки Шольца надати Україні зброю, яких німецький політик не завжди дотримується.

Українці жартують і щодо шляху іноземних лідерів до нашої столиці – Шольц, Макрон і Драгі їхали на поїзді у спільному купе,.

Нагадаємо

У четвер Макрон, Шольц, Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс у Києві провели зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.