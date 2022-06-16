Зустріч Зеленського з чотирма лідерами ЄС завершилася
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Зустріч Президента Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Києві завершилася, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, пише УНН.
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"Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася", - написав Єрмак у Telegram.
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Єрмак переконаний, що Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції.
"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго", - вказав керівник ОП.
"Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", - наголосив він.
До слова, після повідомлень про завершення зустрічі Київ та навколішні області знову охопила повітряна тривога.
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Зустріч тривала близько двох годин, чи й більше.