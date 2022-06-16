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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч Зеленського з чотирма лідерами ЄС завершилася

Зустріч Зеленського з чотирма лідерами ЄС завершилася

Київ • УНН

 • 215832 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Зустріч Президента Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Києві завершилася, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, пише УНН.

Цитата

"Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася", - написав Єрмак у Telegram.

Деталі

Єрмак переконаний, що Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції.

"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго", - вказав керівник ОП.

"Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", - наголосив він.

До слова, після повідомлень про завершення зустрічі Київ та навколішні області знову охопила повітряна тривога.

Доповнення

Зустріч тривала близько двох годин, чи й більше.

Українські Національні Новини

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