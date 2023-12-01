Восстановление уничтоженных оккупантами коммуникаций на Луганщине: достигнуты договоренности с иностранными инвесторами по проектам до 9 млн. долларов

Кременская громада смогла достичь договоренностей с представителями Дании и Великобритании по инвестированию в проекты обеспечения восстановления систем водоснабжения и водоотведения: речь идет об обеспечении питьевой водой до 30 тысяч жителей. водоотведения: речь идет об обеспечении питьевой водой до 30 тысяч жителей.

Об этом сообщает начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил в Телеграмме, передает УНН.

Кременная сможет обеспечить питьевой водой до 30 тысяч жителей с помощью международных инвесторов. (...) Кременская громада смогла достичь договоренностей с представителями Дании и Великобритании по инвестированию в проекты обеспечения системами водоочистки, насосными станциями, линиями разлива воды и оборудования водоводов. В комплексе проекты достигают стоимости до 9 млн. долларов. - информирует Лысогор.

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Как напоминают в Луганской ОВА, оккупантом уничтожены почти все коммуникации в области. Луганчане, которые остались в оккупации уже более полутора лет не имеют питьевой воды, поэтому восстановление систем водоснабжения и водоотведения - приоритетный вопрос для временно оккупированных территорий.

Также указывается, что сегодня каждая громада Луганщины должна наработать фундамент внешней поддержки направления. Привлечь поддержку международных партнеров удалось благодаря участию в выставке-конференции "ReBuild Ukraine 2023", которая проходила 14-15 ноября в Варшаве.

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