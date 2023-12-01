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Восстановление уничтоженных оккупантами коммуникаций на Луганщине: достигнуты договоренности с иностранными инвесторами по проектам до 9 млн. долларов

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 15:34  •  2983 просмотра

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Кременская громада на Луганщине получит инвестиции от Дании и Великобритании на сумму до 9 миллионов долларов для восстановления водоснабжения, что поможет 30 тысячам жителей. Эти средства позволят восстановить системы водоснабжения, разрушенные российскими оккупантами.

Кременская громада смогла достичь договоренностей с представителями Дании и Великобритании по инвестированию в проекты обеспечения восстановления систем водоснабжения и водоотведения: речь идет об обеспечении питьевой водой до 30 тысяч жителей. водоотведения: речь идет об обеспечении питьевой водой до 30 тысяч жителей.

Об этом сообщает начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил в Телеграмме, передает УНН.

Кременная сможет обеспечить питьевой водой до 30 тысяч жителей с помощью международных инвесторов. (...) Кременская громада смогла достичь договоренностей с представителями Дании и Великобритании по инвестированию в проекты обеспечения системами водоочистки, насосными станциями, линиями разлива воды и оборудования водоводов. В комплексе проекты достигают стоимости до 9 млн. долларов.

- информирует Лысогор.

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Как напоминают в Луганской ОВА, оккупантом уничтожены почти все коммуникации в области. Луганчане, которые остались в оккупации уже более полутора лет не имеют питьевой воды, поэтому восстановление систем водоснабжения и водоотведения - приоритетный вопрос для временно оккупированных территорий.

Также указывается, что сегодня каждая громада Луганщины должна наработать фундамент внешней поддержки направления. Привлечь поддержку международных партнеров удалось благодаря участию в выставке-конференции "ReBuild Ukraine 2023", которая проходила 14-15 ноября в Варшаве.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Відновлення знищених окупантами комунікацій на Луганщині: досягнуто домовленостей з іноземними інвесторами щодо проектів до 9 млн. доларів
Restoration of communications destroyed by the occupiers in Luhansk region: agreements with foreign investors on projects up to USD 9 million have been reached
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Восстановление уничтоженных оккупантами коммуникаций на Луганщине: достигнуты договоренности с иностранными инвесторами по проектам до 9 млн. долларов

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