Восстановление света в Одесской области: работы выполняет более 200 бригад энергетиков ДТЭК

В Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Работы выполняют 213 бригад ДТЭК. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.

Друзья, мы понимаем, насколько трудно без света. Мы также живем в Одесской области, и наши семьи так же ждут возвращения света. Однако каждый включенный дом - это усилия энергетиков, которые круглосуточно, без отдыха работают при любой погоде. Мы просим вас с пониманием отнестись к ситуации и набраться выдержки. 213 бригад энергетиков ДТЭК прилагают все возможные усилия, чтобы как можно скорее закончить ремонты