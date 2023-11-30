Восстановление света в Одесской области: работы выполняет более 200 бригад энергетиков ДТЭК
Киев • УНН
Работы по восстановлению электроснабжения в Одесской области продолжаются. Работы выполняют более 200 бригад ДТЭК.
В Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Работы выполняют 213 бригад ДТЭК. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.
Друзья, мы понимаем, насколько трудно без света. Мы также живем в Одесской области, и наши семьи так же ждут возвращения света. Однако каждый включенный дом - это усилия энергетиков, которые круглосуточно, без отдыха работают при любой погоде. Мы просим вас с пониманием отнестись к ситуации и набраться выдержки. 213 бригад энергетиков ДТЭК прилагают все возможные усилия, чтобы как можно скорее закончить ремонты
Напомним
Сегодня ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области, и задействовал дополнительные ресурсы подрядных организаций.
Восстановление света в Одесской области: работы выполняет более 200 бригад энергетиков ДТЭК
Работы по восстановлению электроснабжения в Одесской области продолжаются. Работы выполняют более 200 бригад ДТЭК.
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