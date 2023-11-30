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ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 13:16  •  12344 просмотра

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ДТЭК наросты в усилия по ликвидации последствий непогоды в Одесской области, привлекая дополнительные ресурсы

Для ликвидации последствий непогоды в Одесской области ДТЭК задействовал дополнительные ресурсы подрядных организаций и увеличил количество бригад. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.

Мы задействовали дополнительные ресурсы подрядных организаций и привлекли 7 бригад из Подольского района, где ситуация уже стабилизирована. С сегодняшнего дня нам на помощь пришли 2 бригады из Николаевоблэнерго, еще 2 – Одессамисксвет. Работаем в усиленном режиме

- сообщили в ДТЭК.

Там добавили, что ежедневно в Одесской области работают 178 бригад, а это - 206 единиц техники и 532 специалиста. За последние сутки, 29 ноября, ДТЭК вернул свет для 37 тысяч семей в 133 населенных пункта области, отремонтировал 64 воздушные линии и 997 трансформаторных подстанций.

"По состоянию на 8:30 сегодня, 30 ноября, без света остаются 25 тысяч семей в 109 населенных пунктах Одесской области", - сообщили в ДТЭК.

В компании также отметили, что работы по восстановлению света затрудняют погодные условия - по данным ДТЭК, в южных регионах сугробы на дорогах достигают двух метров.

Правда, третьи сутки в Одесской области оттепель, и то, что могли не успеть дочистить коммунальщики - растало уже само по себе. Как сообщал УНН, соответствующие комментарии и фото люди оставляют под постами ДТЭК, в частности акцентируя внимание, что в том или ином населенном пункте все чисто и нет проблем с доступом к аварийным линиям электропередачи.

Также напомним, ранее УНН сообщал, что проблема с восстановлением света в Одесской области может заключаться в катастрофическом дефиците кадров. Одесская область - самая большая область Украины по территории, а количество рабочих бригад ДТЭК не покрывает количество населенных пунктов. В эти дни на одну рабочую бригаду ДТЭК приходилось два-три населенных пункта, которые остались без света.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
ДТЕК збільшив кількість бригад для відновлення світла на Одещині
DTEK has increased the number of teams to restore electricity in the Odessa region
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ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области

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Сообщается, что в татарстане школьников заставляют изготавливать компоненты для оружия и медикаментов, используемых российскими войсками в Украине. Местные СМИ показали, как несовершеннолетние обрабатывают и собирают эти предметы перед отправкой в зону боевых действий.

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