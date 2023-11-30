ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области
Киев • УНН
ДТЭК наросты в усилия по ликвидации последствий непогоды в Одесской области, привлекая дополнительные ресурсы
Для ликвидации последствий непогоды в Одесской области ДТЭК задействовал дополнительные ресурсы подрядных организаций и увеличил количество бригад. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.
Мы задействовали дополнительные ресурсы подрядных организаций и привлекли 7 бригад из Подольского района, где ситуация уже стабилизирована. С сегодняшнего дня нам на помощь пришли 2 бригады из Николаевоблэнерго, еще 2 – Одессамисксвет. Работаем в усиленном режиме
Там добавили, что ежедневно в Одесской области работают 178 бригад, а это - 206 единиц техники и 532 специалиста. За последние сутки, 29 ноября, ДТЭК вернул свет для 37 тысяч семей в 133 населенных пункта области, отремонтировал 64 воздушные линии и 997 трансформаторных подстанций.
"По состоянию на 8:30 сегодня, 30 ноября, без света остаются 25 тысяч семей в 109 населенных пунктах Одесской области", - сообщили в ДТЭК.
В компании также отметили, что работы по восстановлению света затрудняют погодные условия - по данным ДТЭК, в южных регионах сугробы на дорогах достигают двух метров.
Правда, третьи сутки в Одесской области оттепель, и то, что могли не успеть дочистить коммунальщики - растало уже само по себе. Как сообщал УНН, соответствующие комментарии и фото люди оставляют под постами ДТЭК, в частности акцентируя внимание, что в том или ином населенном пункте все чисто и нет проблем с доступом к аварийным линиям электропередачи.
Также напомним, ранее УНН сообщал, что проблема с восстановлением света в Одесской области может заключаться в катастрофическом дефиците кадров. Одесская область - самая большая область Украины по территории, а количество рабочих бригад ДТЭК не покрывает количество населенных пунктов. В эти дни на одну рабочую бригаду ДТЭК приходилось два-три населенных пункта, которые остались без света.
ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области
ДТЭК наросты в усилия по ликвидации последствий непогоды в Одесской области, привлекая дополнительные ресурсы.
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