Восстановление лицея на Киевщине проверит специально созданная комиссия и правоохранители: Кравченко объяснил, почему

Восстановление лицея в Бузовой проверит специально созданная комиссия и правоохранители. Соответствующее решение начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко принял сегодня по результатам совещания со всеми подрядчиками, которые приобщены к процессам восстановления, с участием представителей прокуратуры области, передает УНН.

"По моему обращению правоохранительные органы уже зарегистрировали производство. Следственные действия проводит национальная полиция.

Подрядчик на этом объекте не выполняет свои обязательства: отсутствуют рабочие, некачественное выполнение работ и их темпы и тому подобное. Кроме того, ко мне обратились жители Киевщины с жалобами на восстановление Бузовского академического лицея, детсада "Дюймовочка" в Василькове и многоквартирного дома по улице Центральной, 367-А в Бородянке", - сказал Руслан Кравченко.

На всех этих объектах единый подрядчик - Консорциум "Укрмережбуд ЛТД". Договоры подписали в конце 2023 года. По всем этим объектам объем выполненных работ мизерный.

Лицей в Бузовой восстанавливается за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Люди доведены до отчаяния, перекрывают дороги. Я не позволю, чтобы подрядчики издевались над людьми, затягивали восстановление, неэффективно использовали средства. После проведения всех проверок и следственных действий и в случае подтверждения нарушений - будем принимать решение о расторжении договоров, обращаться в суд о возмещении убытков", - сказал Руслан Кравченко.

Обсудили и ситуацию на всех других объектах. По каждому, где есть вопросы, также будет работать комиссия. В ее состав войдут представители всех правоохранительных органов, профильных департаментов КОВА, технадзора, Гоструда, Наблюдательного совета по вопросам восстановления при КОВА, антикоррупционных общественных организаций, аудиторы. Всех нарушителей также ждет расторжение договоров.

"Если кто-то надеется, что не увидим нарушений, которые есть - разочарую. Всем придется отвечать. Никаких затягиваний, никаких попыток заработать на горе людей, которые остались без жилья или детей, которые ждут восстановления своих школ и садиков! Добросовестные подрядчики, безусловно, есть. И я благодарен тем, кто понимает весь объем своей ответственности перед людьми и страной и выполняет хорошо свою работу", - добавил начальник КОВА.

Справка

Восстановление лицея в с. Бузова финансирует Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Ранее планировалось отстроить объект за счет UNITED24. Но Киевская областная военная администрация параллельно подала лицей в с. Бузова на получение финансирования от Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, который первым профинансировал восстановление. Поэтому КОВА подала обращение в МОН о необходимости восстановления двух других учебных заведений. Поэтому средства в размере $1.25 млн*, собранные в рамках UNITED24, были перенаправлены на восстановление Красиловского и Катюжанского лицеев Киевской обл, которые планируют восстановить до конца года.

*-По курсу актуальному на момент сборов и перечислений.