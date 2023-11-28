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Восстановить свет в Одесской области мешают деревья - ДТЭК

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 16:49  •  6487 просмотра

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Из-за соседства с деревьями произошло много аварий, обрывов проводов, что затрудняет работу энергетиков по восстановлению света в регионе.

Непогода в Одесской области обвалила деревья, кое-где - вырвала их с корнями. Из-за соседства с деревьями произошло много аварий, обрывов проводов, что затрудняет работу энергетиков по восстановлению света в регионе. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.

Эта непогода, особенно штормовой ледяной ветер, наделала немало вреда именно в нашей области. Даже молодые, на вид крепкие деревья вырывало с корнями, что уж говорить о ветках... Из-за соседства с деревьями произошло много аварий, обрывов проводов. Где ребята смогли доехать, обрезать ветки и починить сети, свет уже есть. Например, как в одном из сел Одесского района, где еще недавно работала наша бригада 

- сообщили в ДТЭК.

Напомним

По состоянию на 16:00 без электроснабжения остаются еще 276 городов и сел области.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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