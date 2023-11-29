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Восстановить нормальную жизнь для каждого - наш приоритет: Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 15:38  •  7486 просмотра

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Президент Зеленский посетил Региональный центр помощи вынужденным переселенцам в Одессе, где встретился с жителями, преимущественно из Херсона, и отметил приоритетность восстановления нормальной жизни.

Сегодня, 29 ноября, президент Владимир Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе, передает УНН.

Детали

Визит Зеленского в Облцентр помощи переселенцам сопровождал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он представил Президенту персонал центра, и познакомил с его жителями.

Зеленский осмотрел комнаты, в которых проживают переселенцы - в основном из Херсонской области - поинтересовался у них условиями пребывания в центре. Люди говорят, что все есть: и тепло, и еда, и одежда - но все хотят домой.

"Пообщался с нашими людьми. Очень конкретные вопросы поддержки. Сегодня, в условиях военного времени, обязательно заботиться о тех, кто в этом нуждается. Защитить, восстановить нормальную жизнь для каждого и каждой - наш приоритет", - отметил Президент после визита.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Відновити нормальне життя для кожного – наш пріоритет: Зеленський відвідав Обласний центр допомоги переселенцям в Одесі
Restoring normal life for everyone is our priority: Zelenskyy visits Regional Center for IDPs in Odesa
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Восстановить нормальную жизнь для каждого - наш приоритет: Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе

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