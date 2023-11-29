Восстановить нормальную жизнь для каждого - наш приоритет: Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе

Сегодня, 29 ноября, президент Владимир Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе, передает УНН.

Детали

Визит Зеленского в Облцентр помощи переселенцам сопровождал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он представил Президенту персонал центра, и познакомил с его жителями.

Зеленский осмотрел комнаты, в которых проживают переселенцы - в основном из Херсонской области - поинтересовался у них условиями пребывания в центре. Люди говорят, что все есть: и тепло, и еда, и одежда - но все хотят домой.

"Пообщался с нашими людьми. Очень конкретные вопросы поддержки. Сегодня, в условиях военного времени, обязательно заботиться о тех, кто в этом нуждается. Защитить, восстановить нормальную жизнь для каждого и каждой - наш приоритет", - отметил Президент после визита.