Восстановить нормальную жизнь для каждого - наш приоритет: Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе
Киев • УНН
Президент Зеленский посетил Региональный центр помощи вынужденным переселенцам в Одессе, где встретился с жителями, преимущественно из Херсона, и отметил приоритетность восстановления нормальной жизни.
Сегодня, 29 ноября, президент Владимир Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе, передает УНН.
Детали
Визит Зеленского в Облцентр помощи переселенцам сопровождал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он представил Президенту персонал центра, и познакомил с его жителями.
Зеленский осмотрел комнаты, в которых проживают переселенцы - в основном из Херсонской области - поинтересовался у них условиями пребывания в центре. Люди говорят, что все есть: и тепло, и еда, и одежда - но все хотят домой.
"Пообщался с нашими людьми. Очень конкретные вопросы поддержки. Сегодня, в условиях военного времени, обязательно заботиться о тех, кто в этом нуждается. Защитить, восстановить нормальную жизнь для каждого и каждой - наш приоритет", - отметил Президент после визита.
Восстановить нормальную жизнь для каждого - наш приоритет: Зеленский посетил Областной центр помощи переселенцам в Одессе
Президент Зеленский посетил Региональный центр помощи вынужденным переселенцам в Одессе, где встретился с жителями, преимущественно из Херсона, и отметил приоритетность восстановления нормальной жизни.
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