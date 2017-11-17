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Восьмому фигуранту дела по проекту "Стена" сообщили о подозрении

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмому вероятному участнику хищения средств проекта "Стена", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"16 ноября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении задержанному накануне предполагаемому участнику коррупционной схемы по завладению денежными средствами, выделенными на реализацию так называемого проекта "Стена", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.27, ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, подозреваемый выступил пособником в завладении бюджетными средствами должностными лицами Госпогранслужбы Украины и руководителями предприятий-генподрядчиков", - отметила пресс-служба.

В частности, как установили сыщики НАБУ, он организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов обеспечивал через него обналичивание безналичных средств, поступавших от генеральных подрядчиков, привлеченных должностными лицами ГПСУ для осуществления мероприятий по инженерно-техническому обустройству границы.

Сейчас правоохранителями решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщал УНН, в НАБУ заявили о задержании восьмого предполагаемого участника хищения средств проекта "Стена".

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