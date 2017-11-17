Восьмому фігуранту справи щодо проекту "Стіна" повідомили про підозру

"16 листопада детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру затриманому напередодні ймовірному учаснику корупційної схеми з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію так званого проекту "Стіна", - повідомили у прес-службі.

Повідомляється, що його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, підозрюваний виступив пособником у заволодінні бюджетними коштами службовими особами Держприкордонслужби України та керівниками підприємств-генпідрядників", - зазначила прес-служба.

Зокрема, як встановили детективи НАБУ, він організував придбання підприємства з ознаками фіктивності та впродовж 2015-2016 років забезпечував через нього переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генеральних підрядників, залучених службовими особами ДПСУ для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону.

Наразі, правоохоронцями вирішується питання обрання затриманому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, у НАБУ заявили про затримання восьмого ймовірного учасника розкрадання коштів проекту "Стіна".